Малыгина (-) Анна? Яковлева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Анна? Яковлева?

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Малыгин Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Малыгин Алексей? Афанасьевич

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Афанасий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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