Малыгина (-) Анна? Яковлева?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Сын: Малыгин Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Малыгин Алексей? Афанасьевич
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно