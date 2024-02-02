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Саранский Петр Федорович

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Место рождения

с.Пилюгино, Цильнинский район, г.Ульяновск

Дата рождения

19.12.1921

Дата смерти

17.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921

Отец: Саранский Федор

Мать: Саранский Авдотья

с.Пилюгино, Цильнинский район, г.Ульяновск
Рождение ребёнка
19.04.1947

Сын: Саранский Николай Петрович

Мать ребёнка: Саранская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
18.06.1949

Сын: Саранский Александр Петрович

Мать ребёнка: Саранская Мария Семеновна

с.Михайловка, Ульяновская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скобеева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Саранская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Саранская Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саранская Мария Семеновна

Смерть
17.12.1976
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