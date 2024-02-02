Саранский Петр Федорович
Место рожденияс.Пилюгино, Цильнинский район, г.Ульяновск
Дата рождения19.12.1921
Дата смерти17.12.1976
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921
Отец: Саранский Федор
Мать: Саранский Авдотья
с.Пилюгино, Цильнинский район, г.Ульяновск
Рождение ребёнка
19.04.1947
Сын: Саранский Николай Петрович
Мать ребёнка: Саранская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
18.06.1949
Сын: Саранский Александр Петрович
Мать ребёнка: Саранская Мария Семеновна
с.Михайловка, Ульяновская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скобеева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Саранская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Саранская Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1976