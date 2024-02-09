село Пилюгино, село Пилюгино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Пилюгино

Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
81Степное Пилюгино, д. вл.при колодце.352098391444
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
С. Пилюгино, Тимофеевка, Хохловка, Ростовка9Нат. Ник. Нагаткина110128
С. Пилюгино, Волынское. Д. Буйкова15Вас. Петр. Чуфаров1221441

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Загудаевская волость
20. Степное Пилюгино (Крутец), сельцо бывшее владельческое и государственное, дворов 149, жителей 888, 10 ветряных мельниц

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Загудаевская волость
58Степное Лилюгино (Крутец), село, при овраге Крутце; н. р.3535228667736
60Экономия двор. М. Н. Зимнинского, при с. Пилюгине; н. р.3535196

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Цильнинский район
30558Пилюгиносело54°27'с.ш.47°54'в.д.N-38-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Цильнинский муниципальный район, Анненковское сельское поселение
73654485106с Пилюгиносело
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