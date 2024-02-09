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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
81Степное Пилюгино, д. вл.при колодце.352098391444Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
С. Пилюгино, Тимофеевка, Хохловка, Ростовка9Нат. Ник. Нагаткина110128
С. Пилюгино, Волынское. Д. Буйкова15Вас. Петр. Чуфаров1221441
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
20. Степное Пилюгино (Крутец), сельцо бывшее владельческое и государственное, дворов 149, жителей 888, 10 ветряных мельниц
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
58Степное Лилюгино (Крутец), село, при овраге Крутце; н. р.3535228667736
60Экономия двор. М. Н. Зимнинского, при с. Пилюгине; н. р.3535196
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30558Пилюгиносело54°27'с.ш.47°54'в.д.N-38-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73654485106с Пилюгиносело