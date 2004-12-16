Саранская (Кузина) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранская (Кузина) Мария Семеновна

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Место рождения

с.Загудаевка, Цильнинский ранон, Ульяновская область

Дата рождения

24.10.1923

Дата смерти

16.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1923

Отец: Кузин Семён

Мать: Кузин Татьяна

с.Загудаевка, Цильнинский ранон, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1947

Сын: Саранский Николай Петрович

Отец ребёнка: Саранский Петр Федорович

Рождение ребёнка
18.06.1949

Сын: Саранский Александр Петрович

Отец ребёнка: Саранский Петр Федорович

с.Михайловка, Ульяновская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скобеева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Саранский Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Саранский Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саранский Петр Федорович

Смерть
16.12.2004
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