Саранская (Кузина) Мария Семеновна
Место рожденияс.Загудаевка, Цильнинский ранон, Ульяновская область
Дата рождения24.10.1923
Дата смерти16.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1923
Отец: Кузин Семён
Мать: Кузин Татьяна
с.Загудаевка, Цильнинский ранон, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1947
Сын: Саранский Николай Петрович
Отец ребёнка: Саранский Петр Федорович
Рождение ребёнка
18.06.1949
Сын: Саранский Александр Петрович
Отец ребёнка: Саранский Петр Федорович
с.Михайловка, Ульяновская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скобеева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Саранский Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранский Михаил Петрович
Отец ребёнка: Саранский Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.2004