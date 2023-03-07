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Данилин Филипп Самуилович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

07.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Неупокоев Самуил Данилович

Мать: Неупокоева Прасковья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1860

Жена: Данилина Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.1861

Сын: Данилин Яков Филиппович

Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1869

Сын: Данилин Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1871

Дочь: Прасковья Данилина

Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1873

Дочь: Ларионова Степанида Данилина

Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1876

Сын: Данилин Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1880

Дочь: Томбасова Феодосия Данилина

Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1883

Дочь: Пушкина Пелагея Данилина

Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилина первая жена

Смерть
07.02.1905
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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