Данилин Филипп Самуилович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти07.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Неупокоев Самуил Данилович
Мать: Неупокоева Прасковья
Бракосочетание
22.01.1860
Рождение ребёнка
22.11.1861
Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1869
Сын: Данилин Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1871
Дочь: Прасковья Данилина
Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
10.11.1873
Дочь: Ларионова Степанида Данилина
Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1876
Сын: Данилин Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1880
Дочь: Томбасова Феодосия Данилина
Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.1883
Дочь: Пушкина Пелагея Данилина
Мать ребёнка: Данилина Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилина первая жена
Смерть
07.02.1905