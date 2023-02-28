Пушкина Пелагея Данилина
Место рождения
Дата рождения07.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883
Рождение ребёнка
06.12.1905
Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1905
Рождение ребёнка
25.10.1910
Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1912
Сын: Пушкин Сидор Кузьмич
Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1913
Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1919
Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно