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Пушкина Пелагея Данилина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883

Отец: Данилин Филипп Самуилович

Мать: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1905

Сын: Пушкин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1905

Муж: Пушкин Кузьма Ерастович

Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Пушкин Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1912

Сын: Пушкин Сидор Кузьмич

Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Пушкин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1919

Сын: Пушкин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пушкин Вов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Пушкин Кузьма Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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