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Пушкин Дмитрий Кузьмич

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

25.10.1910

Дата смерти

05.11.1912

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1910

Отец: Пушкин Кузьма Ерастович

Мать: Пушкина Пелагея Данилина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
05.11.1912
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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