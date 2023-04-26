Пушкин Дмитрий Кузьмич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения25.10.1910
Дата смерти05.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1910
Отец: Пушкин Кузьма Ерастович
Мать: Пушкина Пелагея Данилина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
05.11.1912
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния