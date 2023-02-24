Пушкин Кузьма Ерастович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения24.06.1885
Дата смертиДо 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1885
Отец: Пушкин Ераст Павлович
Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1905
Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1905
Жена: Пушкина Пелагея Данилина
Рождение ребёнка
25.10.1910
Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1912
Сын: Пушкин Сидор Кузьмич
Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1913
Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1919
Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
До 1985