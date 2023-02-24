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Пушкин Кузьма Ерастович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

24.06.1885

Дата смерти

До 1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1885

Отец: Пушкин Ераст Павлович

Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1905

Сын: Пушкин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1905

Жена: Пушкина Пелагея Данилина

Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Пушкин Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1912

Сын: Пушкин Сидор Кузьмич

Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Пушкин Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1919

Сын: Пушкин Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пушкин Вов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Пушкина Пелагея Данилина

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
До 1985
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