Данилина Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилина Ксения Васильевна

Данилина Ксения Васильевна

avatar

Место рождения

Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

25.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.01.1860

Муж: Данилин Филипп Самуилович

Рождение ребёнка
22.11.1861

Сын: Данилин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1869

Сын: Данилин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1871

Дочь: Прасковья Данилина

Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1873

Дочь: Ларионова Степанида Данилина

Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1876

Сын: Данилин Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1880

Дочь: Томбасова Феодосия Данилина

Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1883

Дочь: Пушкина Пелагея Данилина

Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.02.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close