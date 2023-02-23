Данилина Ксения Васильевна
Место рожденияДеревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1843
Дата смерти25.02.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.01.1860
Рождение ребёнка
22.11.1861
Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович
Рождение ребёнка
17.05.1869
Сын: Данилин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович
Рождение ребёнка
18.10.1871
Дочь: Прасковья Данилина
Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович
Рождение ребёнка
10.11.1873
Дочь: Ларионова Степанида Данилина
Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович
Рождение ребёнка
25.06.1876
Сын: Данилин Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович
Рождение ребёнка
28.05.1880
Дочь: Томбасова Феодосия Данилина
Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович
Рождение ребёнка
07.10.1883
Дочь: Пушкина Пелагея Данилина
Отец ребёнка: Данилин Филипп Самуилович
Смерть
25.02.1898