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Томбасова Феодосия Данилина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1880

Отец: Данилин Филипп Самуилович

Мать: Данилина Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.10.1899

Муж: Томбасов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
10.10.1900

Сын: Томбасов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1902

Сын: Томбасов (секретарь Комсомола) Иван Иванович

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1904

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Томбасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1911

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1913

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1919

Дочь: Александра Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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