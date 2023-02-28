Томбасова Феодосия Данилина
Место рождения
Дата рождения28.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1880
Бракосочетание
24.10.1899
Рождение ребёнка
10.10.1900
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1902
Сын: Томбасов (секретарь Комсомола) Иван Иванович
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1904
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1906
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1911
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1913
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1919
Дочь: Александра Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно