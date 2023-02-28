Томбасов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1879
Бракосочетание
24.10.1899
Рождение ребёнка
10.10.1900
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Рождение ребёнка
11.09.1902
Сын: Томбасов (секретарь Комсомола) Иван Иванович
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Рождение ребёнка
15.10.1904
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Рождение ребёнка
03.11.1906
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Рождение ребёнка
07.03.1911
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Рождение ребёнка
02.09.1913
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Рождение ребёнка
22.04.1919
Дочь: Александра Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина
Смерть
Неизвестно