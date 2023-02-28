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Томбасов Иван Николаевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1879

Отец: Томбасов Николай Иванович

Мать: Томбасова Меланья Воробьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.10.1899

Жена: Томбасова Феодосия Данилина

Рождение ребёнка
10.10.1900

Сын: Томбасов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1902

Сын: Томбасов (секретарь Комсомола) Иван Иванович

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1904

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Томбасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1911

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1913

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1919

Дочь: Александра Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Феодосия Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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