Неупокоева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Данилин Александр Самуилович
Отец ребёнка: Неупокоев Самуил Данилович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Данилин Филипп Самуилович
Отец ребёнка: Неупокоев Самуил Данилович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дарья Самуиловна
Отец ребёнка: Неупокоев Самуил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно