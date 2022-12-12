Марченко Ефросинья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Ефросинья Акимовна

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Место рождения

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

20.09.1919

Дата смерти

07.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919

Отец: Марченко Аким Евстафьевич

Мать: Марченко Ефимья Галактионова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1941

Дочь: Трошкова Лилия Тимофеевна

Отец ребёнка: Карпов Тимофей Иванович

Новая, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Тимофей Иванович

Смерть
07.03.1978
Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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