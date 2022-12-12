Марченко Ефросинья Акимовна
Место рождения
Дата рождения20.09.1919
Дата смерти07.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919
Рождение ребёнка
22.09.1941
Дочь: Трошкова Лилия Тимофеевна
Отец ребёнка: Карпов Тимофей Иванович
Новая, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1978
Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область