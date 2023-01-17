Марченко Аким Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Аким Евстафьевич

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Место рождения

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

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Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Марченко Евстафий Дмитриев

Мать: не указана

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
09.11.1897

Жена: Марченко Ефимья Галактионова

Рождение ребёнка
09.09.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Ефимья Галактионова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Ефимья Галактионова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Ефимья Галактионова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Ефимья Галактионова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Ефимья Галактионова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Ефимья Галактионова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1919

Дочь: Марченко Ефросинья Акимовна

Мать ребёнка: Марченко Ефимья Галактионова

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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