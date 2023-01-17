Марченко Аким Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Марченко Евстафий Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
09.09.1898
Рождение ребёнка
07.06.1900
Рождение ребёнка
08.02.1902
Рождение ребёнка
07.01.1905
Рождение ребёнка
26.03.1908
Рождение ребёнка
30.10.1910
Рождение ребёнка
20.09.1919
Дочь: Марченко Ефросинья Акимовна
Мать ребёнка: Марченко Ефимья Галактионова
Смерть
Неизвестно