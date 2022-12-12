Марченко (Швейба) Ефимья Галактионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
09.09.1898
Рождение ребёнка
07.06.1900
Рождение ребёнка
08.02.1902
Рождение ребёнка
07.01.1905
Рождение ребёнка
26.03.1908
Рождение ребёнка
30.10.1910
Рождение ребёнка
20.09.1919
Дочь: Марченко Ефросинья Акимовна
Отец ребёнка: Марченко Аким Евстафьевич
Смерть
Неизвестно