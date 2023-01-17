Новая
Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег губернским секретарем Михаилом Рословлевым за крестьянина дер. Новая Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Александра Семенова в уплату к Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда Моисеем Львовичем Бархатовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877 г. // Г Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда Федором Бакуниным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1878 гг. // Гос. а Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Ивановне Аксаковой. 1879–1885 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда Василием Константиновичем Бакуниным, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Ивановне Скрипицыной. 1866–1867 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда Тимофеем Сергеевичем Косаревым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1869–1870 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385900Новаядеревня58°55'с.ш.39°03'в.д.O-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640420311д Новаядеревня