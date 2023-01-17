деревня Новая, деревня Новая, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Новая

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег губернским секретарем Михаилом Рословлевым за крестьянина дер. Новая Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Александра Семенова в уплату к Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда Моисеем Львовичем Бархатовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877 г. // Г Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда Федором Бакуниным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1878 гг. // Гос. а Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Ивановне Аксаковой. 1879–1885 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда Василием Константиновичем Бакуниным, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Ивановне Скрипицыной. 1866–1867 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новая Панфиловской волости Рыбинского уезда Тимофеем Сергеевичем Косаревым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1869–1870 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
385900Новаядеревня58°55'с.ш.39°03'в.д.O-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
78640420311д Новаядеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close