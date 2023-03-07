Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Васильевич

Фёдор Васильевич

avatar

Место рождения

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Василий Осипович

Мать: Татьяна Артемьевна

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 24.08.1795 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Арина Фёдоровна

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Анисим Фёдорович

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close