Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Василий Осипович
Мать: Татьяна Артемьевна
Место жительства
С 24.08.1795 ст.
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Арина Фёдоровна
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Анисим Фёдорович
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семёновна
Смерть
Неизвестно