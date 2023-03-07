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Тимофей Фёдорович

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Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Фёдор Васильевич

Мать: Прасковья Семёновна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Кристина Андреевна

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Кристина Андреевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Кристина Андреевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Кристина Андреевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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