Тимофей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Фёдор Васильевич
Мать: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Кристина Андреевна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Кристина Андреевна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Кристина Андреевна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Егор Тимофеевич
Мать ребёнка: Кристина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кристина Андреевна
Смерть
Неизвестно