Кристина Андреевна
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Тимофей Фёдоров1822 ст. г.р.
Дети
Никита Тимофеевич1842 ст. г.р.
Иван Тимофеевич1847 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Фёдоров
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Егор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров
Смерть
Неизвестно