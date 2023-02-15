Кристина Андреевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Кристина Андреевна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Тимофей Фёдоров1822 ст. г.р.
Дети
Никита Тимофеевич1842 ст. г.р.
Иван Тимофеевич1847 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Фёдоров

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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