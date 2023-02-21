Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Арина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Анисим Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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