Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Арина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Анисим Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно