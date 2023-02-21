Татьяна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Артемьевна

Татьяна Артемьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Мосей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Осипович

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Семён Васильевич

Отец ребёнка: Василий Осипович

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Осипович

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close