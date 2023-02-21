Татьяна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Мосей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Осипович
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Семён Васильевич
Отец ребёнка: Василий Осипович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Осипович
Смерть
Неизвестно