Мосей Васильев 1784 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мосей Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1784 ст., Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Осипов1760 г.р.
Мать
Татьяна АртемьеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Василий Осипов

Мать: Татьяна Артемьева

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
С 24.08.1795 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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