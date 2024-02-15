Мосей Васильев
мужской, родился 1784 ст., Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Осипов1760 г.р.
МатьТатьяна АртемьеваНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
1784 ст.
Отец: Василий Осипов
Мать: Татьяна Артемьева
Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 24.08.1795 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно