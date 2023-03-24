(Partanen) Helena Juhontytär
Место рожденияPälksaari, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения02.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1845
Отец: Partanen Juho Antinpoika
Мать: Katri
Pälksaari, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
26.11.1866
Дочь: Iida Kallentytär
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.03.1868
Сын: Nissinen Iivari Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.07.1870
Дочь: Nissinen Tilda (Matilda) Kallentytär
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.07.1872
Дочь: Nissinen Anna Kallentytär
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.06.1876
Сын: Nissinen Kalle Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.12.1878
Сын: Nissinen Herman Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.05.1881
Сын: Nissinen Edvard Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1883
Дочь: Meriläinen Hanna (Johanna) Kallentytär
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно