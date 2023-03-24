(Partanen) Helena Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Partanen) Helena Juhontytär

Место рождения

Pälksaari, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

02.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1845

Отец: Partanen Juho Antinpoika

Мать: Katri

Pälksaari, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
26.11.1866

Дочь: Iida Kallentytär

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.03.1868

Сын: Nissinen Iivari Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.07.1870

Дочь: Nissinen Tilda (Matilda) Kallentytär

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.07.1872

Дочь: Nissinen Anna Kallentytär

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.06.1876

Сын: Nissinen Kalle Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.12.1878

Сын: Nissinen Herman Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.05.1881

Сын: Nissinen Edvard Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1883

Дочь: Meriläinen Hanna (Johanna) Kallentytär

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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