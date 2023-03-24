Nissinen Herman Kallenpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNissinen Herman Kallenpoika

Nissinen Herman Kallenpoika

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

29.12.1878

Дата смерти

26.04.1911

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1878

Отец: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Мать: Helena Juhontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
26.04.1911
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close