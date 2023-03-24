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Nissinen Kalle Kallenpoika

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

18.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1876

Отец: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Мать: Helena Juhontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно