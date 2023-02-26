Трифон (Трофим) Никитин
Место рождениясельцо.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Никита Косьмин
Мать: не указана
сельцо.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1831
Сын: Павел Трифонов
Мать ребёнка: Анисия Кириллова
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1831
дворовой человек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Кириллова
Смерть
Неизвестно