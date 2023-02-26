Трифон (Трофим) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифон (Трофим) Никитин

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Место рождения

сельцо.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Никита Косьмин

Мать: не указана

сельцо.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1831

Сын: Павел Трифонов

Мать ребёнка: Анисия Кириллова

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1831
дворовой человек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Кириллова

Смерть
Неизвестно
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