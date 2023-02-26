Никита Косьмин
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1740
Дата смерти12.01.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1772
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: не указана
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.01.1799
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Мать ребёнка: не указана
сельцо.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.