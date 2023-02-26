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Никита Косьмин

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1740

Дата смерти

12.01.1799

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: ?

Мать: ?

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1772

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: не указана

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.01.1799
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Трифон (Трофим) Никитин

Мать ребёнка: не указана

сельцо.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
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