Анисия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

27.12.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1831

Сын: Павел Трифонов

Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Никитин

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон (Трофим) Никитин

Смерть
27.12.1848
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
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