Анисия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти27.12.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1831
Сын: Павел Трифонов
Отец ребёнка: Трифон (Трофим) Никитин
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1848
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.