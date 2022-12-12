Параскева Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

28.08.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Саввина

Отец ребёнка: Савва Львов

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Львов

Смерть
28.08.1848
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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