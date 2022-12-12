Параскева Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти28.08.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Саввина
Отец ребёнка: Савва Львов
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Львов
Смерть
28.08.1848
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область