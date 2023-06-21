Николай Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савва Львов

Мать: не указана

Поручитель!!! МК-1850 05.05.1850 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком Казенной Михайлогорской волости деревни Лукина крестьянин вдовец Пётр Никитин православного и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно