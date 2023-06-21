Николай Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Савва Львов
Мать: не указана
Поручитель!!! МК-1850 05.05.1850 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком Казенной Михайлогорской волости деревни Лукина крестьянин вдовец Пётр Никитин православного и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно