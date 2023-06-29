Елена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемница!!! МК-1854 Анастасия 26/28.10.1854 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Евдокия Саввина, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Савельев
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область