Елена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемница!!! МК-1854 Анастасия 26/28.10.1854 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Евдокия Саввина, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Савельев

Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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