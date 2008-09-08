Первая Дочь Евдокия Савельева
Место рождения
Дата рождения08.09.08
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.08
Отец: Савелий Львов
Мать: Параскева Федотова
МК-1814 Число рождения 08/09.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Филипкова у крестьянина Саввы Львова жена Параскева Федотова родила дочь Евдокию, которая молитвована погоста Б... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно