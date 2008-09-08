Первая Дочь Евдокия Савельева 08.09.08 — найти родственников по фамилии на Familio
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Первая Дочь Евдокия Савельева

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.09.08

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.08

Отец: Савелий Львов

Мать: Параскева Федотова

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1814 Число рождения 08/09.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Филипкова у крестьянина Саввы Львова жена Параскева Федотова родила дочь Евдокию, которая молитвована погоста Б... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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