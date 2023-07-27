Никитина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Анна Федоровна

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Место рождения

г. Кудымкар

Дата рождения

02.06.1904

Дата смерти

20.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1934 г.р.
1935 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Александр Петрович

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Рождение ребёнка
23.03.1926

Дочь: Никитина-Зубова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1927

Дочь: Трошева-Никитина Раиса Петровна

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Рождение ребёнка
19.05.1934

Сын: Никитин Егор Петрович

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Рождение ребёнка
06.12.1935

Сын: Никитин Николай Петрович

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Рождение ребёнка
10.01.1951

Сын: Никитин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович

Смерть
20.10.1993

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