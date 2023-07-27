Никитина Анна Федоровна
Место рожденияг. Кудымкар
Дата рождения02.06.1904
Дата смерти20.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Александр Петрович
Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1926
Дочь: Никитина-Зубова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1927
Дочь: Трошева-Никитина Раиса Петровна
Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
08.06.1932
Рождение ребёнка
19.05.1934
Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович
Рождение ребёнка
06.12.1935
Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович
Рождение ребёнка
10.01.1951
Сын: Никитин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Никитин Петр Александрович
Смерть
20.10.1993