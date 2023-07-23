Никитин Петр Александрович
Место рожденияг. Кудымкар, д. Сафонково
Дата рождения08.07.1899
Дата смерти24.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кудымкар, д. Сафонково
Рождение ребёнка
23.03.1926
Дочь: Никитина-Зубова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна
г. Кудымкар, д. Сафонково
Рождение ребёнка
06.12.1935
Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна
г. Кудымкар, деревня Софонково
Рождение ребёнка
10.01.1951
Сын: Никитин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна
г. Кудымкар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трошева-Никитина Раиса Петровна
Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Александр Петрович
Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна
Смерть
24.05.1974
г. Кудымкар