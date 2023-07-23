Никитин Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Петр Александрович

Никитин Петр Александрович

avatar

Место рождения

г. Кудымкар, д. Сафонково

Дата рождения

08.07.1899

Дата смерти

24.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кудымкар, д. Сафонково
Рождение ребёнка
23.03.1926

Дочь: Никитина-Зубова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

г. Кудымкар, д. Сафонково
Рождение ребёнка
06.12.1935

Сын: Никитин Николай Петрович

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

г. Кудымкар, деревня Софонково
Рождение ребёнка
10.01.1951

Сын: Никитин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

г. Кудымкар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Егор Петрович

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трошева-Никитина Раиса Петровна

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Александр Петрович

Мать ребёнка: Никитина Анна Федоровна

Смерть
24.05.1974
г. Кудымкар
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close