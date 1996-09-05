Трошева-Никитина Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1927
Дата смерти05.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1927
Рождение ребёнка
01.12.1949
Сын: Трошев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1953
Дочь: Черепанова-Трошева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кудымкар
Смерть
05.09.1996