Трошева-Никитина Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошева-Никитина Раиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1927

Дата смерти

05.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1927

Отец: Никитин Петр Александрович

Мать: Никитина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
01.12.1949

Сын: Трошев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1953

Дочь: Черепанова-Трошева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кудымкар
Смерть
05.09.1996
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