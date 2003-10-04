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Пархоменко Пелагея

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Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пархоменко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пархоменко Иван Терентьевич

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Василий Иванович

Отец ребёнка: Пархоменко Иван Терентьевич

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Родился в колхозе Искра, потом жил в Нижне-Александровке. Учился в Гурьеве на вертолетчика(со слов Решетняк Н.С.). Женился и жил в Кисловодске по ул. Катыхина, 28. Жена Валентина. у них был сын Алекса... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Иван Терентьевич

Смерть
?.05.1970
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
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