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Пархоменко Василий Иванович

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Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пархоменко Иван Терентьевич

Мать: Пархоменко Пелагея

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Родился в колхозе Искра, потом жил в Нижне-Александровке. Учился в Гурьеве на вертолетчика(со слов Решетняк Н.С.). Женился и жил в Кисловодске по ул. Катыхина, 28. Жена Валентина. у них был сын Алекса... Показать все
Смерть
04.10.2003
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