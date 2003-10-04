Пархоменко Василий Иванович
Место рожденияс.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пархоменко Иван Терентьевич
Мать: Пархоменко Пелагея
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Родился в колхозе Искра, потом жил в Нижне-Александровке. Учился в Гурьеве на вертолетчика(со слов Решетняк Н.С.). Женился и жил в Кисловодске по ул. Катыхина, 28. Жена Валентина. у них был сын Алекса... Показать все
Смерть
04.10.2003