Пархоменко Владимир Иванович
Место рожденияс.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Дата рождения1932
Дата смерти01.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Пархоменко Иван Терентьевич
Мать: Пархоменко Пелагея
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пархоменко Александра
Смерть
01.11.1991
Левокумка, Минераловодский, Ставропольский край