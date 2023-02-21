Пархоменко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Владимир Иванович

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Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

1932

Дата смерти

01.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Пархоменко Иван Терентьевич

Мать: Пархоменко Пелагея

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Александра

Смерть
01.11.1991
Левокумка, Минераловодский, Ставропольский край
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