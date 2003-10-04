Пархоменко Иван Терентьевич
Место рожденияс.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Дата рождения1909
Дата смерти22.03.1965
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пархоменко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Василий Иванович
Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Родился в колхозе Искра, потом жил в Нижне-Александровке. Учился в Гурьеве на вертолетчика(со слов Решетняк Н.С.). Женился и жил в Кисловодске по ул. Катыхина, 28. Жена Валентина. у них был сын Алекса... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пархоменко Пелагея
Смерть
22.03.1965
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края