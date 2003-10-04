Пархоменко Иван Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархоменко Иван Терентьевич

Пархоменко Иван Терентьевич

avatar

Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

1909

Дата смерти

22.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Пархоменко Терентий Прокопович

Мать: Пархоменко Александра Абрамовна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пархоменко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Василий Иванович

Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Родился в колхозе Искра, потом жил в Нижне-Александровке. Учился в Гурьеве на вертолетчика(со слов Решетняк Н.С.). Женился и жил в Кисловодске по ул. Катыхина, 28. Жена Валентина. у них был сын Алекса... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Пелагея

Смерть
22.03.1965
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close