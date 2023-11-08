Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович

Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович

Место рождения

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области

Дата рождения

С 1821 по 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1821 по 1830

Отец: Бисярков Иван ?

Мать: Бисяркова ?

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Сын: Бисярин (Басярин) Игнат Антонович

Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Бисяркова) Александра Антоновна

Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
С 1849 по 1858

Сын: Бисерков Степан Антонович

Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Бисяркова) Василиса Антоновна

Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Бисяркова) Арина Антоновна

Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.