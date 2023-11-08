Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович
Место рожденияСафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Дата рожденияС 1821 по 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1821 по 1830
Отец: Бисярков Иван ?
Мать: Бисяркова ?
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Сын: Бисярин (Басярин) Игнат Антонович
Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Бисяркова) Александра Антоновна
Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
С 1849 по 1858
Сын: Бисерков Степан Антонович
Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Бисяркова) Василиса Антоновна
Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Бисяркова) Арина Антоновна
Мать ребёнка: Бисяркова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно