Бисяркова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Сын: Бисярин (Басярин) Игнат Антонович
Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Бисяркова) Александра Антоновна
Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович
Рождение ребёнка
С 1849 по 1858
Сын: Бисерков Степан Антонович
Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Бисяркова) Василиса Антоновна
Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Бисяркова) Арина Антоновна
Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович
Смерть
Неизвестно