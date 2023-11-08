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Бисяркова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Сын: Бисярин (Басярин) Игнат Антонович

Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Бисяркова) Александра Антоновна

Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович

Рождение ребёнка
С 1849 по 1858

Сын: Бисерков Степан Антонович

Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Бисяркова) Василиса Антоновна

Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Бисяркова) Арина Антоновна

Отец ребёнка: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович

Смерть
Неизвестно

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