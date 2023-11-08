Бисярин (Басярин) Игнат Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бисярин (Басярин) Игнат Антонович

Место рождения

Село Сафоново (Сибирка) Усманского уезда

Дата рождения

Между 1841 и 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1842

Отец: Бисярков (Бисярин, Басярин) Антон Иванович

Мать: Бисяркова Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин-собственник
Бракосочетание
23.?.1876

Жена: Бисярина Матрена Филипповна

Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: (Бисярина) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Бисярина Матрена Филипповна

Рождение ребёнка
07.12.1878

Дочь: (Бисярина) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Бисярина Матрена Филипповна

Смерть
Неизвестно

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