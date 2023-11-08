Бисярин (Басярин) Игнат Антонович
Место рожденияСело Сафоново (Сибирка) Усманского уезда
Дата рожденияМежду 1841 и 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1842
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин-собственник
Бракосочетание
23.?.1876
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: (Бисярина) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Бисярина Матрена Филипповна
Рождение ребёнка
07.12.1878
Дочь: (Бисярина) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Бисярина Матрена Филипповна
Смерть
Неизвестно