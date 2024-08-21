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Малышев Георгий Андреевич

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Место рождения

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

Дата рождения

18.04.1900 ст.

Дата смерти

09.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1900 по 1919 ст.
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение
18.04.1900 ст.

Отец: Малышев Андрей Георгиевич

Мать: Малышева (Пичирина) Евфимия Евграфовна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Крещение
23.04.1900 ст.
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Образование
С 01.09.1911 ст.
Большая Алматинская, Верненский уезд, Семиреченская область
Верненская Мужская Гимназия
Место жительства
С 1919 по 1923
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.07.1921

Сын: Малышев Олег Георгиевич

Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
22.10.1921

Жена: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Место жительства
С 1923 по ?.02.1924
Место жительства
С ?.04.1924 по 1954
Рождение ребёнка
26.06.1924

Сын: Malysheff Andrew George

Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Malysheff Anatole George

Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
04.07.1932

Дочь: Laing (Malysheff) Olga George

Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
27.03.1935

Сын: Malysheff George

Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна

Смерть
09.11.1954

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