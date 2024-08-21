Малышев Георгий Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1900 ст.
Дата смерти09.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1900 по 1919 ст.
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение
18.04.1900 ст.
Крещение
23.04.1900 ст.
Образование
С 01.09.1911 ст.
Большая Алматинская, Верненский уезд, Семиреченская область
Верненская Мужская Гимназия
Место жительства
С 1919 по 1923
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.07.1921
Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
22.10.1921
Место жительства
С 1923 по ?.02.1924
Место жительства
С ?.04.1924 по 1954
Рождение ребёнка
26.06.1924
Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
29.08.1928
Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
04.07.1932
Дочь: Laing (Malysheff) Olga George
Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
27.03.1935
Сын: Malysheff George
Мать ребёнка: Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна
Смерть
09.11.1954