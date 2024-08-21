Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна

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Место рождения

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

19.09.1900 ст.

Дата смерти

06.06.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.07.1921

Сын: Малышев Олег Георгиевич

Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
22.10.1921

Муж: Малышев Георгий Андреевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.06.1924

Сын: Malysheff Andrew George

Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Malysheff Anatole George

Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1932

Дочь: Laing (Malysheff) Olga George

Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
27.03.1935

Сын: Malysheff George

Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич

Смерть
06.06.1978

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