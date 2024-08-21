Малышева (Ищенко) Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения19.09.1900 ст.
Дата смерти06.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1921
Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич
Бракосочетание
22.10.1921
Рождение ребёнка
26.06.1924
Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
29.08.1928
Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1932
Дочь: Laing (Malysheff) Olga George
Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1935
Сын: Malysheff George
Отец ребёнка: Малышев Георгий Андреевич
Смерть
06.06.1978