Жабин Сергей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖабин Сергей Петров

Жабин Сергей Петров

avatar

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Жабин Петр Романов

Мать: Жабина Матрена Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.

Дочь: Жабина Мария Сергеева

Мать ребёнка: Жабина Прасковья Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Жабина Прасковья Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.10.1823 ст.

Дочь: Жабина Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Жабина Прасковья Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close