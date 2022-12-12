Жабин Сергей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Жабин Петр Романов
Мать: Жабина Матрена Васильева
Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.
Дочь: Жабина Мария Сергеева
Мать ребёнка: Жабина Прасковья Степанова
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
27.10.1823 ст.
Дочь: Жабина Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Жабина Прасковья Степанова
Смерть
После 1858