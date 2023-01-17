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Жабин Петр Романов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

05.08.1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Жабин Роман

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Жабин Сергей Петров

Мать ребёнка: Жабина Матрена Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1790

Жена: Жабина Матрена Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.08.1797 ст.

Дочь: Жабина Наталья Петрова

Мать ребёнка: Жабина Матрена Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
05.08.1823 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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