Жабин Петр Романов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти05.08.1823 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Жабин Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Жабин Сергей Петров
Мать ребёнка: Жабина Матрена Васильева
Бракосочетание
До 1790
Жена: Жабина Матрена Васильева
Рождение ребёнка
26.08.1797 ст.
Дочь: Жабина Наталья Петрова
Мать ребёнка: Жабина Матрена Васильева
Смерть
05.08.1823 ст.