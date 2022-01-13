Жабин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабин Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Жабин Павел Романов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Жабин Петр Романов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Жабин Константин Романов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1808
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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