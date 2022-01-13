Жабин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Жабин Павел Романов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Жабин Петр Романов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1808