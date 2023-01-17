Жабина Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Жабин Сергей Петров
Отец ребёнка: Жабин Петр Романов
Бракосочетание
До 1790
Муж: Жабин Петр Романов
Рождение ребёнка
26.08.1797 ст.
Дочь: Жабина Наталья Петрова
Отец ребёнка: Жабин Петр Романов
Смерть
После 1834