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Жабина Матрена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Жабин Сергей Петров

Отец ребёнка: Жабин Петр Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1790

Муж: Жабин Петр Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.08.1797 ст.

Дочь: Жабина Наталья Петрова

Отец ребёнка: Жабин Петр Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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