Жабина Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.
Дочь: Жабина Мария Сергеева
Отец ребёнка: Жабин Сергей Петров
Бракосочетание
До 1816
Муж: Жабин Сергей Петров
Рождение ребёнка
27.10.1823 ст.
Дочь: Жабина Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Жабин Сергей Петров
Смерть
Между 1834 и 1858