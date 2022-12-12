Жабина Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Прасковья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.

Дочь: Жабина Мария Сергеева

Отец ребёнка: Жабин Сергей Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1816

Муж: Жабин Сергей Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.10.1823 ст.

Дочь: Жабина Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Жабин Сергей Петров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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