Кошина Татьяна Денисовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кошина Татьяна Денисовна

Автор
АЮ
Юринов А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Кошин Евдоким НикитичНеизвестно г.р.
Дети
Кошин Никита Евдокимович12.10.1889 ст. г.р.
Кошин Иван Евдокимович02.09.1891 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошин Евдоким Никитич

Рождение ребёнка
12.10.1889 ст.

Сын: Кошин Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Кошин Евдоким Никитич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
02.09.1891 ст.

Сын: Кошин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Кошин Евдоким Никитич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Смерть
Неизвестно

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